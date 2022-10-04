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Філатов: мерія збільшить виплати мешканцям Дніпра, які постраждали через ракетні обстріли РФ

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Вівторок 04 жовтня 2022 23:02
Філатов: мерія збільшить виплати мешканцям Дніпра, які постраждали через ракетні обстріли РФ Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мерія Дніпра в 10 разів збільшить матеріальну підтримку містянам, які постраждали через ракетні обстріли росіян. Рішення планують затвердити під час найближчої сесії міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Гроші виділятимуть або через резервний фонд мера, або - профільний департамент соціальної політики. Відповідний механізм наразі розробляється.

"Виконком міської ради, депутатський корпус - ми зробимо все від нас залежне, аби нікого не залишити в біді. Але при цьому, на жаль, є такі витрати, котрі треба реєструвати в "Дії", і просити компенсацію у держави, а не у місцевого самоврядування", - повідомив Борис Філатов.

За його словами, лише після останнього прильоту, який стався у Дніпрі декілька днів тому, на заміну вікон тільки в будинках ОСББ потрібно 3,5 млн грн. По будинках містян, якими опікується департамент ЖКГ, підрахунки ще тривають.

Нагадаємо, що вранці 3 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровському району. При цьому вночі ворог із "Градів" та артилерії обстріляв кілька громад області.

Також, українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

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