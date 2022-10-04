ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Филатов: мэрия увеличит выплаты жителям Днепра, пострадавшим из-за ракетных обстрелов РФ

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 23:02
Филатов: мэрия увеличит выплаты жителям Днепра, пострадавшим из-за ракетных обстрелов РФ Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэрия Днепра в 10 раз увеличит материальную поддержку горожанам, пострадавшим из-за ракетных обстрелов россиян. Решения планируют утвердить во время ближайшей сессии горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Деньги будут выделяться либо через резервный фонд мэра, либо - профильный департамент социальной политики. Соответствующий механизм сейчас разрабатывается.

"Исполком городского совета, депутатский корпус - мы сделаем все от нас зависящее, чтобы никого не оставить в беде. Но при этом, к сожалению, есть такие расходы, которые нужно регистрировать у "Дії", и просить компенсацию у государства, а не у местного самоуправления", - сообщил Борис Филатов.

По его словам, только после последнего прилета, который произошел в Днепре несколько дней назад, на замену окон только в домах ОСМД нужно 3,5 млн грн. По домам горожан, которыми занимается департамент ЖКХ, подсчеты еще продолжаются.

Напомним, что утром 3 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровскому району. При этом ночью враг из Градов и артиллерии обстрелял несколько общин области.

Также украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Борис Филатов Вторжение России в Украину
NEWS
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины