Филатов о масштабном обновлении скверов Днепра: "делаем все правильно"

Масштабная реконструкция стартовала в средине осени. Одно из главных требований строительства - безбарьерность.

"В этой каденции мы уделяем особое внимание просп. Ивана Мазепы. Будем и дальше развивать эту территорию, ведь в прошлую каденцию здесь не было закрепленного за округом депутата. Я благодарен местным жителям за их инициативность. В следующем году мы закончим капитальную реконструкцию сквера Металлургов. Все будет по высоким стандартам - как мы это делаем всегда", - сказал гБорис Филатов во время осмотра хода капитального ремонта 10 декабря.

Одним из требований к строительству было также сохранение имеющихся насаждений. В рекреационной зоне обновили освещение, установили ограждение, ведь ранее уже была зафиксирована попытка ночной кражи дерева.

"Я доволен качеством работ и дальнейшими планами. Мы говорили с подрядчиками - в сквере Усачева высадят дополнительные деревья, а его финальная очередь, которая пойдет к улице Осенней, запланирована на 2023 год. Для близлежащих домов проведут термомодернизацию - по образцу того, как это было в сквере Слобожанском. Если делаем, то делаем все правильно. Подобные проекты на благо развития территориальной общины мы будем реализовывать и в дальнейшем - по всему городу", - добавил Филатов.