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Філатов про масштабне оновлення скверів Дніпра: "робимо все правильно"

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Дніпро, П'ятниця 10 грудня 2021 16:37
Філатов про масштабне оновлення скверів Дніпра: "робимо все правильно" Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У різних районах Дніпра продовжують реконструкцію та нове будівництво рекреаційних зон. Це – один із пріоритетів міської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Масштабна реконструкція стартувала всередині осені. Одна з головних вимог будівництва - безбар’єрність.

"У цій каденції ми приділяємо особливу увагу просп. Івана Мазепи. Будемо і надалі розвивати цю територію, адже минулої каденції тут не було закріпленого за округом депутата. Я вдячний місцевим мешканцям за їхню ініціативність. Наступного року ми закінчимо капітальну реконструкцію скверу Металургів. Усе буде за високими стандартами - як ми це робимо завжди", - сказав Дніпра Борис Філатов під час огляду перебігу капітального ремонту 10 грудня.

Філатов про масштабне оновлення скверів Дніпра: &quot;робимо все правильно&quot;Філатов про масштабне оновлення скверів Дніпра: &quot;робимо все правильно&quot;

Однією з вимог до будівництва було також збереження наявних насаджень. У рекреаційній зоні оновили освітлення, встановили огорожу, адже раніше вже було зафіксовано спробу нічної крадіжки дерева.

"Я задоволений якістю робіт і подальшими планами. Ми говорили з підрядниками - у сквері Усачова висадять додаткові дерева, а його фінальна черга, котра піде до вулиці Осінньої, запланована на 2023 рік. Для прилеглих будинків проведуть термомодернізацію - за зразком того, як це було у сквері Слобожанському. Якщо робимо, то робимо все правильно. Подібні проєкти на благо розвитку територіальної громади ми реалізовуватимемо і надалі - по всьому місту", - додав Філатов.

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Дніпро Борис Філатов
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