Філатов: критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами

Дніпро готується і постійно прораховує різні сценарії, аби наперекір ворожим планам люди тут продовжували нормальне життя. Водоканал, тепломережі, метро, лікарні забезпечені потужними генераторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Дніпро TV".
"Наші побратими з німецького міста Кельн передали нам їх близько 300. Також днями до Дніпра надійшли ще 220 генераторів від американських партнерів. Вони не високої потужності, але стануть у пригоді. Зараз розмірковуємо, куди їх передати. Може, мобільним операторам, щоб підтримувати стільниковий зв’язок. Або, може, ОСББ", - сказав Філатов.
Раніше ми писали, що минулої ночі російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.
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