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Філатов: критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро готується і постійно прораховує різні сценарії, аби наперекір ворожим планам люди тут продовжували нормальне життя. Водоканал, тепломережі, метро, лікарні забезпечені потужними генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Дніпро TV".

"Наші побратими з німецького міста Кельн передали нам їх близько 300. Також днями до Дніпра надійшли ще 220 генераторів від американських партнерів. Вони не високої потужності, але стануть у пригоді. Зараз розмірковуємо, куди їх передати. Може, мобільним операторам, щоб підтримувати стільниковий зв’язок. Або, може, ОСББ", - сказав Філатов.

Раніше ми писали, що минулої ночі російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДнипроБорис Філатов