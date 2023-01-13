Филатов: критическая инфраструктура Днепра снабжена мощными генераторами

"Наши собратья из немецкого города Кельн передали нам их около 300. Также на днях в Днепр поступили еще 220 генераторов от американских партнеров. Они не высокой мощности, но пригодятся. Сейчас размышляем, куда их передать. Может, мобильным операторам, чтобы поддерживать сотовый" связь. Или, может, ОСМД", - сказал Филатов.