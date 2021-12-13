ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Філатов: до кінця 2022 року в Дніпрі реконструюють та замінять ліфти у всіх медзакладах

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 13 грудня 2021 15:49
Філатов: до кінця 2022 року в Дніпрі реконструюють та замінять ліфти у всіх медзакладах Фото: мер Дніпра Борис Філатов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Створення якісного єдиного медичного простору - комфортного для лікарів і пацієнтів - пріоритет для Дніпра. Місто вже провело ремонти вхідних груп амбулаторій, придбало для них нове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

За його словами, будівництва та реконструкції в місті враховують вимоги безбар’єрності, тож і нові підйомники, котрі подекуди замінюють уперше за понад пів століття або ж взагалі встановлюють там, де їх ніколи не було, так само мають бути зручними та доступними для всіх категорій населення.

"Це - базові речі. Ще минулої каденції ми взялися за вирішення системної проблеми з ліфтами, яка посилювалась протягом десятиліть, - не лише у житлових будинках, а й у лікувальних закладах. На неї накладався ще й масовий вандалізм. Для розуміння - лише у Шевченківському районі не працювала половина ліфтів у багатоповерхівках. Така ж ситуація по місту спостерігалася й у лікувальних закладах. Нині ми вирішили ці проблеми на 99,9 %. До кінця 2022 року ми повністю реконструюємо та замінимо всі ліфти у всіх лікувальних закладах, що є у власності міста. На це є фінансування і є політична воля", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Як повідомлялося, у Дніпрі йде реорганізація бібліотечної системи. Вона передбачає створення цікавих та сучасних просторів для дорослих та дітей в одному місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
NEWS
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році