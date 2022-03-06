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Филатов: коммунальные службы и медицина Днепра работают стабильно

Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных и достоверных источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

Он отметил, что сейчас по городу распространяется немало нелепых слухов относительно побегов руководства, тайных эвакуаций и прочего. Опровергая один из наиболее распространенных фейков, Филатов подчеркнул: у города достаточно реагентов для обеззараживания воды.

Также руководство Днепра и области остается в городе и работает в координации - в соответствии с законами военного времени.

"Дорогие мои земляки, у нас война. Пожалуйста, сдерживайте врага на информационном фронте. Соблюдайте информационную гигиену. Читайте/слушайте только официальные и проверенные источники информации", - написал Борис Филатов.

Он также обнародовал ссылки на ресурсы муниципального телеканала ДніпроТV, что ведет непрерывную трансляцию с проверенной информацией о событиях в городе и оповещает сигнал воздушной тревоги:

https://t.me/dniprotv

https://dnipro.tv

https://m.facebook.com/dniprotv/

https://instagram.com/dnipro_tv?utm_medium=copy_link

Напомним, что вчера в Днепре были задержаны 15 диверсантов.

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Борис ФилатовДнепр