Філатов: комунальні служби та медицина Дніпра працюють стабільно

Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних і достовірних джерел.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook.
Він зауважив, що нині містом шириться чимало недолугих чуток стосовно втеч керівництва, таємних евакуацій та іншого. Спростовуючи один з найбільш розповсюджених фейків, Філатов наголосив: у міста достатньо реагентів для знезараження води.
Також керівництво Дніпра та області залишається в місті та працює у координації - відповідно до законів воєнного часу.
"Дорогі мої земляки, у нас війна. Будь ласка, стримуйте ворога на інформаційному фронті. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Читайте/слухайте лише офіційні та перевірені джерела інформації", - написав Борис Філатов.
Він також оприлюднив посилання на ресурси муніципального телеканалу ДніпроТV, що веде безперервну трансляцію з перевіреною інформацією про події в місті та сповіщає про сигнал повітряної тривоги:
https://m.facebook.com/dniprotv/
https://instagram.com/dnipro_tv?utm_medium=copy_link
Нагадаємо, що вчора в Дніпрі були затримано 15 диверсантів.
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