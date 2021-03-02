Филатов: именно местное самоуправление является путем достижения подлинной децентрализации

Филатов подчеркнул необходимость принятия Муниципального кодекса и четкого распределения полномочий между центральной властью и местным самоуправлением.

По его мнению, сейчас, когда инициатива наконец получила отклик на государственном уровне, а в ее обсуждение включился и президент, очень важно, чтобы этот процесс не пытались "заговорить" его подчиненные.

"Мы не можем потерять суть конструктивного диалога. От запада до востока нашей страны лидеры территориальных общин и депутаты понимают - нам нечего делить. Потому что именно местное самоуправление является путем достижения подлинной децентрализации. От этого зависят комфорт и благо людей - жителей крупных городов и маленьких поселков", - сказал Филатов.