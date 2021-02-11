Филатова избрали главой Днепропетровского регионального отделения Ассоциации городов Украины

Мэр Днепра Бориса Филатова избран главой регионального отделения Ассоциации городов Украины в Днепропетровской области. Его назначение единогласно поддержали главы и уполномоченные представители 27 городов и ОТГ области.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы по результатам общего собрания Днепропетровского отделения АГУ.

На этом посту Борис Филатов сменил главу Каменского Андрея Белоусова, чей двухлетний срок полномочий уже истек.

Представители регионального отделения АГУ отметили, что кандидатуру Филатова избрали именно благодаря его активной позиции в отстаивании прав местного самоуправления.

"Всеми своими возможностями и силами я буду отстаивать права местного самоуправления не только на уровне области, но и на уровне всей страны. Так же как я делал это раньше - как член правления АГУ", - подчеркнул Борис Филатов.

Мэр Днепра также добавил, что имеет конструктивные отношения и взаимопонимание с лидерами украинских территориальных общин.

"Будем работать и в дальнейшем. Только объединив усилия всех лидеров территориальных громад, можно отстоять права и интересы местного самоуправления и улучшить жизнь людей", - сказал Филатов.

Стоит отметить, что отныне в правлении Ассоциации городов Украины больше всего представителей именно Днепропетровской области.

Во время общих собраний проголосовали также за делегирование туда мэров Днепра, Кривого Рога и Каменского. Также обсуждались прошлогодние достижения АГУ и планы на следующий год.