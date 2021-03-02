Філатов: саме місцеве самоврядування є шляхом досягнення справжньої децентралізації

Він наголосив про необхідність ухвалення Муніципального кодексу і чіткого розподілу повноважень між центральною владою і місцевим самоврядуванням.

На його думку, зараз, коли ініціатива нарешті отримала відгук на державному рівні, а в її обговорення включився і президент, дуже важливо, щоб цей процес не намагалися "заговорити" його підлеглі.

"Ми не можемо загубити суть конструктивного діалогу за марною працею. Від заходу до сходу нашої країни лідери територіальних громад та депутати розуміють - нам нема чого ділити. Тому що саме місцеве самоврядування є шляхом досягнення справжньої децентралізації. Від цього залежать комфорт і благо людей - мешканців великих міст і маленьких селищ", - сказав Філатов.