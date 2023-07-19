Філатов: Дніпро запускає програму підтримки виробників FPV-дронів. На перший етап виділено 20 млн гривень

У Дніпрі запускають одну з перших в країні програму підтримки виробників FPV-дронів. Відповідне рішення ухвалили під час 39–ї чергової сесії міськради 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

Ініціатором ідеї став Філатов, який минулого місяця оголосив, що місто розробить механізми інвестування в масове виробництво таких безпілотників. Це дозволить швидше забезпечувати потреби бійців на фронті, а ще - підтримати вітчизняних розробників.

"Нам потрібно не лише закупати дрони іноземного виробництва за кордоном, а й самим працювати в цьому напрямку та виробляти їх тут", - наголосив Філатов.

Нині FPV-дрони вважають відносно новим типом БПЛА, а їхньою особливістю є вид від першої особи. У війні з РФвони є одними з найзатребуваніших. Низку моделей збирають саме в Україні, тож їхня вартість подекуди відчутно менша за іноземну техніку.

На перший етап програми мерія Дніпра виділяє 20 млн грн. За ці гроші придбають дрони тих моделей, які замовлятимуть військові.

Як відомо, Дніпро посідає перше в країні місце по закупівлях дронів для ЗСУ. Через систему Prozorro місто витратило на це 268 млн грн.