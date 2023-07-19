Филатов: Днепр запускает программу поддержки производителей FPV-дронов. На первый этап выделено 20 млн. гривен

В Днепре запускают одну из первых в стране программу поддержки производителей FPV-дронов. Соответствующее решение было принято во время 39-й очередной сессии горсовета 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

Инициатором идеи стал Филатов, в прошлом месяце объявивший, что город разработает механизмы инвестирования в массовое производство таких беспилотников. Это позволит быстрее обеспечивать потребности бойцов на фронте, а еще поддержать отечественных разработчиков.

"Нам нужно не только закупать дроны иностранного производства за границей, но и самим работать в этом направлении и производить их здесь", - подчеркнул Филатов.

В настоящее время FPV-дроны считаются относительно новым типом БПЛА, а их особенностью является вид первого лица. В войне с РФ они являются одними из самых востребованных. Ряд моделей собирают именно в Украине, поэтому их стоимость порой ощутимо меньше иностранной техники.

На первый этап программы мэрия Днепра выделяет 20 млн. грн. За эти деньги приобретут дроны тех моделей, которые будут заказывать военные.

Как известно, Днепр занимает первое в стране место по закупкам дронов для ВСУ. Через систему Prozorro город потратил на это 268 млн грн.