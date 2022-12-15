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Філатов: Дніпро передав ЗСУ ще 16 вантажівок та пікапів

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Четвер 15 грудня 2022 16:11
Філатов: Дніпро передав ЗСУ ще 16 вантажівок та пікапів Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро передав ЗСУ ще 16 вантажівок та пікапів. Також місто має контракт на нову велику партію авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Усі машини підходять для пересування складним бездоріжжям.

Крім того, у Дніпра є новий проект захисту неба від російських БПЛА, зокрема і "шахедів". Це модернізовані великокаліберні кулемети і зенітні гармати, які устатковують якраз на такі машини.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф Дніпро відправив на фронт понад 600 вантажівок і легковиків.

"Зараз ми законтрактовані ще на 80 вантажівок. Це те, що дуже потрібно нашим військовим. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати фронту. Прошу всіх приєднуватися до наших благодійних фондів, сплачувати податки. Разом до перемоги", - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Філатов: Дніпро передав ЗСУ ще 16 вантажівок та пікапів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що виконком міськради виділив додаткові 18,5 млн грн, які військовим частинам ЗСУ виплатять прямою субвенцією.

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Борис Філатов Дніпро
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