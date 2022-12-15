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Филатов: Днепр передал ВСУ еще 16 грузовиков и пикапов

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Четверг 15 декабря 2022 16:11
Филатов: Днепр передал ВСУ еще 16 грузовиков и пикапов Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр передал ВСУ еще 16 грузовиков и пикапов. Также у города есть контракт на новую крупную партию авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Все машины подходят для передвижения по сложному бездорожью.

Кроме того, у Днепра есть новый проект защиты неба от российских БПЛА, в том числе и "шахедов". Это модернизированные крупнокалиберные пулеметы и зенитные пушки, оборудованные как раз на такие машины.

Всего с начала полномасштабного вторжения России Днепр отправил на фронт более 600 грузовиков и легковушек.

"Сейчас мы законтрактованы еще на 80 грузовиков. Это то, что очень нужно нашим военным. Продолжаем работать, продолжаем помогать фронту. Прошу всех присоединяться к нашим благотворительным фондам, платить налоги. Итого к победе", - сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Филатов: Днепр передал ВСУ еще 16 грузовиков и пикапов

Напомним, ранее сообщалось, что исполком горсовета выделил дополнительные 18,5 млн грн, которые военным частям ВСУ выплатят прямой субвенцией.

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Борис Филатов Днепр
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