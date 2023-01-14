Філатов: Дніпро надає тимчасовий прихисток мешканцям розбитої ракетою РФ багатоповерхівки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Він закликав людей звертатися до найближчих Пунктів незламності - у школах 130, 111 і в дитячому клубі "Штурм". Там всіх забезпечують теплом, їжею та водою. Організовано також підвіз людей.

"Зранку, коли закінчать розбір завалів, ми будемо обходити всі квартири, оцінювати всі пошкодження. Бо це панельна будівля. Частину будівлі вочевидь треба буде демонтувати. Людям нададуть всю допомогу", - сказав Філатов.

Він також дав доручення забезпечити охорону будівлі. Міський голова Дніпра зауважив, що місто працює в комунікації, зокрема, з ОП і військовою адміністрацією.