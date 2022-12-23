Філатов: у Дніпрі запустили комунальні маршрути до віддалених районів
У Дніпрі запустили перші три комунальні маршрути автобусів. Вони охоплюють напрямки, де не ходить електротранспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
За словами мера, на маршрутах зберігаються всі пільги, що діють у трамваях і тролейбусах.Він також нагадав, що Дніпру швидко вдалося вирішити проблему з нестачею автобусів - після того, як ударом російської ракети по одному з АТП їх було знищено понад сотню.
"Дніпро, за підтримки інших громад, не лише уникнув транспортного колапсу, а й з нуля створив і налагодив комунальні перевезення. Бо це потрібно десяткам тисяч мешканців нашого великого міста. Сьогодні ми запустили перші комунальні маршрути до віддалених районів. Будь ласка, користуйтеся. Працюємо дал", - зазначив Філатов.
Сьогодні курсують такі маршрути:
- 32К Залізничний вокзал - вул. Россі (с. Мирне);
- 75К пл. Старомостова - вул. Татарська (Краснопілля);
- 109К Університет науки і технологій – Авіаторське.
Також на початок 2023 року заплановано відкриття ще низки маршрутів за тим же принципом:
- 7К Залізничний вокзал - вул. Андрія Сахарова (Ігрень);
- 48К площа Старомостова - міська лікарня № 20;
- 137К ж/м Північний - ж/м Придніпровськ.
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