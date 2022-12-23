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Филатов: в Днепре запустили коммунальные маршруты в отдаленные районы

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Пятница 23 декабря 2022 12:04
Филатов: в Днепре запустили коммунальные маршруты в отдаленные районы Фото: в Днепре запустили коммунальные маршруты в отдаленные районы (пресс-служба горсовета)
Автор: Юлия Бойко

В Днепре запустили первые три коммунальных маршрута автобусов. Они охватывают направления, где не ходит электротранспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам мэра, на маршрутах сохраняются все действующие в трамваях и троллейбусах льготы. Он также напомнил, что Днепру быстро удалось решить проблему с нехваткой автобусов - после того, как ударом российской ракеты по одному из АТП они были уничтожены более сотни.

"Днепр, при поддержке других общин, не только избежал транспортного коллапса, но и с нуля создал и наладил коммунальные перевозки. Потому что это нужно десяткам тысяч жителей нашего большого города. Сегодня мы запустили первые коммунальные маршруты в отдаленные районы. Пожалуйста, пользуйтесь. Работаем дал", - отметил Филатов.

Сегодня курсируют следующие маршруты:

  • 32К Железнодорожный вокзал - ул. Росси (с. Мирное);
  • 75К пл. Старомостова - ул. Татарская (Краснополье);
  • 109К Университет науки и технологий - Авиаторское.

Также к началу 2023 года запланировано открытие еще ряда маршрутов по тому же принципу:

  • 7К Железнодорожный вокзал - ул. Андрея Сахарова (Игрень);
  • 48К площадь Старомостова - городская больница № 20;
  • 137К ж/м Северный - ж/м Приднепровск.

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