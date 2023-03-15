Філатов: У Дніпрі ніколи не було особливих проросійських настроїв
У Дніпрі ніколи не було проросійських настроїв, незважаючи на домінування російської мови. Після перших ракет по місту зникла і ностальгія за СРСР.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Дніпра Борис Філатов.
"Мене щоразу запитують, що ось Дніпро - російськомовне місто, отже, мають бути проросійські настрої… У нас тут ніколи проросійських особливих настроїв не було, у Дніпрі вони були прорадянськими, серед людей старшого покоління, які ностальгують за великою промисловістю, за соцгарантіями" , - сказав Філатов.
За його словами, "коли полетіли сюди перші ракети, то навіть у тих, хто сумував за СРСР, одразу будь-які ілюзії було втрачено".
При цьому він не зміг відповісти, скільки в Дніпрі потенційних колаборантів, зазначивши, вони повинні були втратити свої ілюзії після регулярних бомбардувань міста. "У кожному народі є відсоток колаборантів, згадаємо республіку Віші у Франції. Головне, щоб він не мав критичного впливу на суспільні настрої та соціальні процеси", - додав мер Дніпра.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що після початку повномасштабного вторгнення ставлення мешканців Харкова до Росії повністю змінилося. Ступінь радикалізації харків'ян набагато більший, ніж на Заході країни.
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