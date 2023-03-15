Филатов: В Днепре никогда не было особых пророссийских настроений

В Днепре никогда не было пророссийских настроений, несмотря на доминирование русского языка. После первых ракет по городу исчезла и ностальгия по СССР.

"Меня каждый раз спрашивают, что вот Днепр - русскоязычный город, значит, должны быть пророссийские настроения… У нас тут никогда пророссийских настроений особых не было, в Днепре они были просоветскими, среди людей старшего поколения, которые ностальгируют по крупной промышленности, по соцгарантиям", - сказал Филатов.

По его словам, "когда полетели сюда первые ракеты, то даже у тех, кто грустил за СССР, сразу любые иллюзии были утрачены".

При этом он затруднился ответить, сколько в Днепре потенциальных коллаборантов, отметив, они должны были утратить свои иллюзии после регулярных бомбежек города. "В каждом народе присутствует процент коллаборантов, вспомним республику Виши во Франции. Главное, чтобы он не имел критического влияния на общественные настроения и социальные процессы", - добавил мэр Днепра.