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Филатов: В Днепре никогда не было особых пророссийских настроений

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Украина, Среда 15 марта 2023 08:51
Филатов: В Днепре никогда не было особых пророссийских настроений Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В Днепре никогда не было пророссийских настроений, несмотря на доминирование русского языка. После первых ракет по городу исчезла и ностальгия по СССР.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Меня каждый раз спрашивают, что вот Днепр - русскоязычный город, значит, должны быть пророссийские настроения… У нас тут никогда пророссийских настроений особых не было, в Днепре они были просоветскими, среди людей старшего поколения, которые ностальгируют по крупной промышленности, по соцгарантиям", - сказал Филатов.

По его словам, "когда полетели сюда первые ракеты, то даже у тех, кто грустил за СССР, сразу любые иллюзии были утрачены".

При этом он затруднился ответить, сколько в Днепре потенциальных коллаборантов, отметив, они должны были утратить свои иллюзии после регулярных бомбежек города. "В каждом народе присутствует процент коллаборантов, вспомним республику Виши во Франции. Главное, чтобы он не имел критического влияния на общественные настроения и социальные процессы", - добавил мэр Днепра.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью РБК-Украина заявил, что после начала полномасштабного вторжения отношение жителей Харькова к России полностью изменилось. Степень радикализации харьковчан гораздо больше, чем на Западе страны.

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