Филатов: в Днепре ситуация стабильная, городское хозяйство работает слаженно
Ситуация в Днепре остается стабильной. Городское хозяйство работает слаженно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время телемарафона на "Днепр TV".
Горводоканал имеет достаточно реагентов. Единственное, что несколько сокращает работу коммунальных служб, - нехватка горючего, но такая ситуация сейчас есть по всей стране, добавляет Филатов.
По его мнению, независимо от прогнозов относительно продолжительности войны нужно продолжать работать на благо ВСУ и поддерживать друг друга.
Также, комментируя ход дерусификации в городе, он подчеркнул, что эта работа продолжается. На следующую сессию планируют вынести еще около 20 названий улиц. Среди новых топонимов - улица Героев Спасателей и архитектора Петрова, который был основателем современной архитектурной школы Днепра.
Зато в городе остается около двух сотен различных памятников так называемого тоталитарного наследия, и сейчас они в перечне Минкульта как охраняются. Поэтому, чтобы делать все по закону, профильные городские службы обратились в министерство за соответствующей оценкой памятников и исключением их из перечня.
"На это есть запрос общества. В то же время и парламент должен принять соответствующий закон - не только о декоммунизации, но и деколонизации, деимпериализации и дерусификации", - сказал мэр Днепра.
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