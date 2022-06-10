Филатов: в Днепре ситуация стабильная, городское хозяйство работает слаженно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время телемарафона на " Днепр TV ".

Горводоканал имеет достаточно реагентов. Единственное, что несколько сокращает работу коммунальных служб, - нехватка горючего, но такая ситуация сейчас есть по всей стране, добавляет Филатов.

По его мнению, независимо от прогнозов относительно продолжительности войны нужно продолжать работать на благо ВСУ и поддерживать друг друга.

Также, комментируя ход дерусификации в городе, он подчеркнул, что эта работа продолжается. На следующую сессию планируют вынести еще около 20 названий улиц. Среди новых топонимов - улица Героев Спасателей и архитектора Петрова, который был основателем современной архитектурной школы Днепра.

Зато в городе остается около двух сотен различных памятников так называемого тоталитарного наследия, и сейчас они в перечне Минкульта как охраняются. Поэтому, чтобы делать все по закону, профильные городские службы обратились в министерство за соответствующей оценкой памятников и исключением их из перечня.

"На это есть запрос общества. В то же время и парламент должен принять соответствующий закон - не только о декоммунизации, но и деколонизации, деимпериализации и дерусификации", - сказал мэр Днепра.