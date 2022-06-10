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Филатов: в Днепре ситуация стабильная, городское хозяйство работает слаженно

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Пятница 10 июня 2022 21:51
Филатов: в Днепре ситуация стабильная, городское хозяйство работает слаженно Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепре остается стабильной. Городское хозяйство работает слаженно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время телемарафона на "Днепр TV".

Горводоканал имеет достаточно реагентов. Единственное, что несколько сокращает работу коммунальных служб, - нехватка горючего, но такая ситуация сейчас есть по всей стране, добавляет Филатов.

По его мнению, независимо от прогнозов относительно продолжительности войны нужно продолжать работать на благо ВСУ и поддерживать друг друга.

Также, комментируя ход дерусификации в городе, он подчеркнул, что эта работа продолжается. На следующую сессию планируют вынести еще около 20 названий улиц. Среди новых топонимов - улица Героев Спасателей и архитектора Петрова, который был основателем современной архитектурной школы Днепра.

Зато в городе остается около двух сотен различных памятников так называемого тоталитарного наследия, и сейчас они в перечне Минкульта как охраняются. Поэтому, чтобы делать все по закону, профильные городские службы обратились в министерство за соответствующей оценкой памятников и исключением их из перечня.

"На это есть запрос общества. В то же время и парламент должен принять соответствующий закон - не только о декоммунизации, но и деколонизации, деимпериализации и дерусификации", - сказал мэр Днепра.

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Борис Филатов Днепр
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