Філатов: у Дніпрі ситуація стабільна, міське господарство працює злагоджено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час телемарафону на " Дніпро TV ".

Міськводоканал має вдосталь реагентів. Єдине, що дещо скорочує роботу комунальних служб, - нестача пального, але така ситуація нині є по всій країні, додає Філатов.

На його думку, незалежно від прогнозів щодо тривалості війни потрібно продовжувати працювати на благо ЗСУ та підтримувати одне одного.

Також, коментуючи перебіг дерусифікації в місті, він наголосив, що ця робота триває. На наступну сесію планують винести ще близько 20 назв вулиць. Серед нових топонімів - вулиця Героїв Рятувальників і архітектора Петрова, який був засновником сучасної архітектурної школи Дніпра.

Натомість у місті залишається близько двох сотень різних пам’ятників так званої тоталітарної спадщини, і нині вони у переліку Мінкульту як такі, що охороняються. Тож аби робити все за законом, профільні міські служби звернулися до міністерства за відповідною оцінкою пам’яток і виключенням їх із переліку.

"На це є запит суспільства. Водночас і парламент має ухвалити відповідний закон - не лише про декомунізацію, а й деколонізацію, деімперіалізацію та дерусифікацію", - сказав мер Дніпра.