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Филатов: Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства

Автор: РБК-Украина

Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, решения о ремонтах принимаются совместно с родительским и педагогическим советами. Чтобы учебные заведения справедливо получили желаемое обновление.

"Мы должны максимально коммуницировать с территориальной общиной. Чтобы четко понимать приоритеты, ведь многие десятилетия не делалось фактически ничего. В этом году в рамках гуманитарной сферы мы планируем около 39 ремонтов по объектам. Иногда это будет несколько локаций", - сказал Филатов.

Он также добавил, что в дальнейших приоритетах мэрии - продолжение ремонтов во дворах даже самых отдаленных районов города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре ведется ремонт внутриквартальных дорог. Стройки продолжаются в разных районах города.

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