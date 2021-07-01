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В Днепре продолжается ремонт дворов и внутриквартальных дорог, - Филатов

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Днепр, Четверг 01 июля 2021 17:19
В Днепре продолжается ремонт дворов и внутриквартальных дорог, - Филатов Фото: в Днепре продолжается ремонт дворов и внутриквартальных дорог (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Днепре продолжается ремонт внутриквартальных дорог. Стройки продолжаются в разных районах города.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, объем и темп работ по ремонту дворов и внутриквартальных дорог, которые делают в течение последних лет, - беспрецедентный.

"Это не просто отдельные дворы или отдельные дороги. Это - реальные объединенные локации. Мы наведем порядок. Люди видят качество - и тротуаров в частности. Ремонтов здесь не было несколько десятков лет, поэтому когда появилась техника, для местных жителей это было большим удивлением. Работы будут продолжаться. И надеемся, что погодные условия нам не помешают", - сказал Борис Филатов.

Напомним, ранее в Днепре почти 600 предприятий обязали установить станции мониторинга вредных выбросов.

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Днепр дороги
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