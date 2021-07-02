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Філатов: Дніпро продовжує системне створення якісного освітнього простору

Автор: РБК-Україна

Дніпро продовжує системне створення якісного освітнього простору. Школи стають комфортними як для дітей, так і для педагогів, а ремонти відбуваються у всіх районах міста.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, рішення про ремонти ухвалюються спільно з батьківською та педагогічною радами. Щоб навчальні заклади справедливо отримали бажане оновлення.

"Ми повинні максимально комунікувати з територіальною громадою. Щоб чітко розуміти пріоритети, адже багато десятиліть не робилося фактично нічого. Цьогоріч у рамках гуманітарної сфери ми плануємо близько 39 ремонтів по об‘єктах. Подекуди це буде кілька локацій", - сказав Філатов.

Він також додав, що у подальших пріоритетах мерії - продовження ремонтів у дворах навіть найвіддаленіших районів міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі ведеться ремонт внутрішньоквартальних доріг. Будівництва тривають в різних районах міста.

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