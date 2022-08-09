Филатов: в Днепр прибыли еще 60 грузовиков и внедорожников для ВСУ

"Вы все видите и знаете, как много нам удалось сделать. Особенно в этот раз. И за это я благодарю ребят из корпорации АТБ, которые показали пример сознательного бизнеса. Геннадию Корбану, который объявил эту кампанию по поиску машин для бойцов и так же внес в нее свой вклад. Но прежде всего - и больше всего я благодарен всем днепрянам, которые откликнулись на сбор средств. И поэтому все это стало возможным", - заявил Филатова.

Он также отметил, что Днепр готов будет и в дальнейшем увеличивать помощь бойцам. Всего за последние более пяти месяцев Днепр передал на нужды ВСУ более 400 машин.