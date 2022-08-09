Філатов: до Дніпра прибули ще 60 вантажівок і позашляховиків для ЗСУ
До Дніпра прибули ще 30 вантажівок і 30 маневрових позашляховиків. Їх передадуть на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
"Ви всі бачите і знаєте, як багато нам вдалося зробити. Особливо - цього разу. І за це я дякую хлопцям з корпорації АТБ, які показали приклад свідомого бізнесу. Геннадію Корбану, який оголосив цю кампанію з пошуку машин для бійців і так само зробив у неї свій внесок. Але насамперед - і найбільше - я вдячний всім дніпрянам, які відгукнулися на збір коштів. І тому все це стало можливим", - заявив Філатова.
Він також зауважив, що Дніпро готовий буде і надалі збільшувати допомогу бійцям. Загалом за останні понад п’ять місяців Дніпро передав на потреби ЗСУ більш ніж 400 машин.
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