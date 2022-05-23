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Филатов: Днепр получит еще один мобильный госпиталь, который передадут на нужды ВСУ

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Понедельник 23 мая 2022 22:31
Филатов: Днепр получит еще один мобильный госпиталь, который передадут на нужды ВСУ Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры передадут в город Днепр современный мобильный госпиталь. Его отдадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в эфире на "ДніпроТV".

"Один из последних сверхмасштабных "подарков" - мобильный госпиталь, который поступил благодаря моим международным контактам от американской организации Direct Relief. Его стоимость - несколько миллионов долларов. И мы передали его для нужд ВСУ в Белую Церковь. Ведь беда, пришедшая в нашу страну - общая для всех. И мы также ожидаем второй мобильный госпиталь. Его тоже передадут туда, где он нужен больше всего", - сказал мэр Днепра.

По его словам, в ближайшее время украинским военным также передадут две машины скорой помощи, которые предоставила Анкара. Стоимость одного такого реанимобиля достигает 65 тыс. евро.

Вместе с этим, комментируя обеспечение больниц медикаментами, мэр Днепра сказал, что сейчас лечебные учреждения ими обеспечены.

Зато остается потребность в железе для аппаратов Елизарова, ведь оно регулярно уезжает из города - вместе с пациентами, которым его устанавливают.

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Борис Филатов Днепр
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