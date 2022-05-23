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Філатов: Дніпро отримає ще один мобільний шпиталь, який передадуть на потреби ЗСУ

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Понеділок 23 травня 2022 22:31
Філатов: Дніпро отримає ще один мобільний шпиталь, який передадуть на потреби ЗСУ Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтери передадуть до міста Дніпро сучасний мобільний госпіталь. Його віддадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі на "ДніпроТV".

"Один з останніх надмасштабних "подарунків" - мобільний шпиталь, який надійшов завдяки моїм міжнародним контактам від американської організації Direct Relief. Його вартість - декілька мільйонів доларів. І ми передали його для потреб ЗСУ до Білої Церкви. Адже біда, що прийшла в нашу країну - спільна для всіх. І ми також очікуємо другий мобільний шпиталь. Його теж передадуть туди, де він потрібен найбільше", - сказав мер Дніпра.

За його словами, найближчим часом українським військовим також передадуть дві машини швидкої допомоги, які надала Анкара. Вартість одного такого реанімобіля сягає 65 тис. євро.

Разом з цим, коментуючи забезпечення лікарень медикаментами, мер Дніпра сказав, що нині лікувальні заклади ними забезпечені.

Натомість залишається потреба в залізі для апаратів Єлізарова, адже воно регулярно їде з міста - разом із пацієнтами, яким його встановлюють.

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Борис Філатов Дніпро
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