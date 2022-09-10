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Филатов: Днепр готовится к отопительному сезону, модернизируя теплохозяйство

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Суббота 10 сентября 2022 12:53
Филатов: Днепр готовится к отопительному сезону, модернизируя теплохозяйство Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Для Днепра приоритетом остается спокойно пройти грядущий отопительный сезон. Для этого тепловое хозяйство комплексно и системно готовят к возможным вызовам зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, в целом в котельных одного из крупнейших коммунальных предприятий-поставщиков тепла капитально отремонтировали 35 котлов и установили 50 энергоэффективных насосов. Также заменяли и восстанавливали тепловые сети и изоляцию.

"На 98% Днепр уже готов к отопительному сезону. Остались лишь небольшие работы. Мне докладывают, что все будет хорошо. Поэтому, как я уже говорил, сдержанно оптимистичный сценарий прохождения отопительного сезона Днепр выдержит", - сообщил мэр Днепра.

Филатов: Днепр готовится к отопительному сезону, модернизируя теплохозяйство

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Борис Филатов Днепр
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