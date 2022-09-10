Філатов: Дніпро готується до опалювального сезону, модернізуючи теплогосподарство
Для Дніпра пріоритетом залишається спокійно пройти прийдешній опалювальний сезон. Для цього теплове господарство комплексно та системно готують до можливих викликів зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
За його словами, загалом у котельних одного з найбільших комунальних підприємств-постачальників тепла капітально відремонтували 35 котлів і встановили 50 енергоефективних насосів. Також замінювали та відновлювали теплові мережі та ізоляцію.
"На 98% Дніпро вже готовий до опалювального сезону. Залишилися лише невеличкі роботи. Мені доповідають, що все буде добре. Тож, як я вже казав, стримано оптимістичний сценарій проходження опалювального сезону Дніпро витримає", - повідомив мер Дніпра.
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