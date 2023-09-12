Філатов відреагував на свій "заочний арешт" судом у Москві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова в Facebook.

"Сьогодні мене заочно заарештував Басманний суд у Москві. Після того як їхній міністр закордонних справ особисто цитував мене на Радбезі ООН, вважаю цей свій "арешт" найвищим визнанням моїх заслуг перед Україною. Суд на болотах арештував саме мене – простого міського голову одного з українських обласних центрів. Не вищого державного чиновника, керівника ВЦА чи парламентаря. А просто керівника однієї з громад", - написав він.

Нагадаємо, слідчий комітет (СК) росії порушив кримінальну справу проти Філатова ще у квітні 2022 року. Теж за "подстрекательство". Росіяни заявили, що мер Дніпра у соцмережах нібито закликав "вбивати росіян".