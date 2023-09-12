Филатов отреагировал на свой "заочный арест" судом в Москве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

"Сегодня меня заочно арестовал Басманный суд в Москве. После того как их министр иностранных дел лично цитировал меня на Совбезе ООН, считаю этот свой "арест" самым высоким признанием моих заслуг перед Украиной. Суд на болотах арестовал именно меня - простого городского голову одного из украинских областных центров. Не высшего государственного чиновника, руководителя ВГА или парламентария. А просто руководителя одной из общин", - написал он.

Напомним, следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Филатова еще в апреле 2022 года. Тоже за "подстрекательство". Россияне заявили, что мэр Днепра в соцсетях якобы призвал "убивать россиян".