Филарет считает неверным название Православной церкви Украины

Фото: Филарет (РБК-Украина)

По его мнению, поместная церковь должна называться Украинской православной церковью

Почетный патриарх Украины Филарет считает неверным официальное название украинской поместной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

В частности, Филарет заявил, что "Православная церковь Украины" является неправильным названием новой поместной церкви.

"Кстати, сейчас распространяют неверное название ПЦУ - Православная церковь Украины. Правильно - Украинская православная церковь. Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить", - заявил он.

Филарет также отметил, что название "Православная церковь Украины" является неправильным переводом.

"Надо говорить правильно - Украинская православная церковь", - добавил он.

Напомним, в ноябре Вселенский патриархат озвучил официальное название автокефальной церкви в Украине. По словам представителя Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи), новая церковь называется Православная церковь в Украине, несмотря на то, что представители Киевского патриархата настаивали на названии "Украинская православная церковь".

"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь является единственной ... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству", - подчеркнул Иов.

Отметим, в тексте томоса об автокефалии указывается название Православная церковь в Украине.