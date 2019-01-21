Філарет вважає невірним назву Православної церкви України

Фото: Філарет (РБК-Україна)

На його думку, помісна церква має називатися Українською православною церквою

Почесний патріарх Філарет вважає невірною офіційну назву української помісної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.

Зокрема, Філарет заявив, що "Православна церква України" є неправильною назвою нової помісної церкви.

"До речі, зараз поширюють невірну назву ПЦУ - Православна церква України. Правильно - Українська православна церква. Ми ж не говоримо "Православна церква Росії" або "Православна церква Болгарії". Це необхідно виправити", - заявив він.

Філарет також зазначив, що назва "Православна церква України" є неправильним перекладом.

"Треба говорити правильно - Українська православна церква", - додав він.

Нагадаємо, в листопаді Вселенський патріархат озвучив офіційну назву автокефальної церкви в Україні. За словами представника Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі), нова церква називається Православна церква в Україні, незважаючи на те, що представники Київського патріархату наполягали на назві "Українська православна церква".

"Не "Українська православна церква", бо церква є єдиною ... Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі", - підкреслив Іов.

Відзначимо, в тексті томосу про автокефалію вказується назва Православна церква в Україні.