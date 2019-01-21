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Филарет назвал условия передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ

Новости » Общество    21.01.2019 - 08:56
Филарет назвал условия передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ
Фото: Филарет (РБК-Украина)

УПЦ Московского патриархата должна сменить название, чтобы сохранить лавры

Киево-Печерскую и Почаевскую лавры могут отобрать у Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, если она официально не сменит свое название. Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

Филарет отметил, что парламент принял закон для перехода общин, а также обязал УПЦ Московского патриархата сменить название.

"Если они должны перерегистрироваться в Русскую православную церковь, а они не захотят, тогда не будут иметь права юридического лица. А без права юридического лица - лишатся многого…В том числе и ее (лавры, - ред.)", - добавил Филарет.

Напомним, ранее Филарет рассказал о контактах украинской церкви с СБУ.

"Теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится", - отметил он.

Ранее в УПЦ МП заявили, что не собираются покидать Киево-Печерскую лавру. По словам архимандрита Поликарпа, священники покидать ее не собираются, поскольку "они украинцы и будут жить на своей земле".

 

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