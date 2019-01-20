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Филарет рассказал о контактах украинской церкви с СБУ

Новости » Общество    20.01.2019 - 23:07
Филарет рассказал о контактах украинской церкви с СБУ
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)

Служба безопасности в дела ПЦУ не вмешивается

Украинская церковь поддерживает связь со Службой безопасности Украины, но ничего с ней не согласовывает. Об этом рассказал почетный патриарх Православной церкви Украины, бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет, передает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Он отметил огромную разницу между КГБ советских времен и СБУ.

"Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится", - рассказал Филарет.

Он добавил, что с КГБ контактировали все без исключения архиереи Московского патриархата.

"Для того, чтобы назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ",  рассказал патриарх.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ готова к проведению реформ. По его словам, проведение реформ всегда является сложным и болезненным процессом, поэтому необходимо объяснять людям, зачем необходимы те или иные реформы.

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