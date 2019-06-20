Филарет проводит непризнанный "собор" одновременно с форумом ПЦУ

Во Владимирском соборе Киева начинается непризнанный "поместный собор" Украинской православной церкви Киевского патриархата под руководством почетного патриарха Филарета. Об этом журналистам сообщил его спикер, отец Александр, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на соборе будут присутствовать митрополит Белгородский Иоасаф и викарий Белгородской епархии епископ Петр, а также духовенство из украинских епархий и верующие из Киева.

"Постановления и обращения собора будут в ближайшее время опубликованы на сайте УПЦ КП", - сказал отец Александр.

Отметим, руководство Православной церкви Украины не признает нынешнее мероприятие под руководством Филарета и призвало всех епископов, священников и верующих не принимать в нем участия.

Стоит подчеркнуть, что у здания Владимирского собора тем временем проходит немногочисленная акция протеста.

Отметим также, форум Православной церкви Украины происходит в конференц-зале одного из отелей вблизи Спасо-Преображенского собора. На нем присутствуют около 30 священников, однако митрополита Епифания нет.

Напомним, ранее заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что причиной странного поведения Филарета являются "возрастные изменения".

Как писало РБК-Украина ранее, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что на сегодня в ПЦУ нет никакого раскола. При этом митрополит считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ.

Отметим, ранее анонсировалось, что Филарет созывает "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата, которая прекратила свою деятельность после создания ПЦУ и получения томоса об автокефалии. Так, 20 июня он планирует объявить о непризнании томоса.