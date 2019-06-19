В ПЦУ поведение Филарета связали с "возрастными изменениями"

Фото: Филарет (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Зори, Филарет "не принял новую реальность"

Архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что причиной странного поведения Филарета являются "возрастные изменения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Новое время".

Зоря отметил, что Филарет "не принял новую реальность".

"Прежде всего я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Филарет заговорил о Киевском патриархате.

Представитель ПЦУ добавил, что сначала Филарет согласился на условия предоставления Томоса, а потом передумал.

"Он считает, что несправедливо был не допущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля Единой церкви. Но такое условие было Вселенского патриарха. Поэтому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их до объединительного собора, не выдвигали свои кандидатуры. Патриарх Филарет раньше на это согласился, а сейчас передумал... Я не медицинский специалист. Но думаю, что все, кто наблюдает за этой ситуацией, могут засвидетельствовать, что и картина реальности, о которой говорит патриарх, и то , что мы видим мо в действительности, не совпадает", - отметил Зоря.

Как писало РБК-Украина ранее, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что на сегодня в Православной церкви Украины (ПЦУ) нет никакого раскола. При этом митрополит считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ.

Напомним, Филарет созывает "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата, которая прекратила свою деятельность после создания ПЦУ и получения томоса об автокефалии. Так, 20 июня он планирует объявить о непризнании томоса.