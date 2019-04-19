ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Филарет призвал голосовать за сохранение государства

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 13:25
Филарет призвал голосовать за сохранение государства
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Филарет отметил, что Украина переживает момент сложных испытаний

Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет призвал голосовать на выборах 2019 за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора. Об этом говорится в его обращении.

Филарет отметил, что Украина переживает момент сложных испытаний. Сейчас речь идет о существовании, как государства, считает он.

"Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины. Церковь молится за целостность Украины и за погибших героев. Церковь молится за победу и за единство украинского народа. Без единства не может быть достигнута победа над оккупантом и сохранен цивилизационный выбор Украины, наша общность с Европой", - говорится в обращении.

"Церковь молится за то, чтобы Господь дал мудрость нашему народу сделать такой выбор во время нынешних президентских выборов, который сохранил бы наше Украинское государство, обеспечил его суверенитет, целостность и будущее", - добавил Филарет.

Он выразил обеспокоенность тем, что в течение предвыборной кампании в обществе звучали высказывания, направленные против европейского выбора Украины, оскорблялась память героев Небесной сотни и погибших на российско-украинской войне. 

Филарет также обратил внимание на то, что граждане справедливо возмущены коррупцией и отсутствием подлинного правосудия.

"Церковь печалится таким положением в стране и, молясь за ее правительство, выражает требование миллионов граждан взять курс на настоящие реформы, на построение ответственного перед народом государства. Именно такой курс помешает восстановлению антиукраинских сил и усилит Украину в борьбе с российским агрессором", - заявил он.

"На выборах надо голосовать за сохранение Украинского Государства, за ее независимость и свободу, за которую отдают свои жизни на Донбассе наши лучшие сыновья и дочери", - добавил он.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Синоптики дали прогноз погоды в день выборов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь