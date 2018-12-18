Митрополит Михаил под давлением снял кандидатуру на выборах главы новой церкви

Фото: митрополит Михаил (risu.org.ua)

Митрополит Михаил рассказал, как снял свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой Православной церкви Украины

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал, почему снял свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой Православной украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Перший".

"Процедура, которую мы должны были пройти на Соборе - это роспуск Киевского патриархата для образования новой церкви. Однако заседание очень долго не могло начаться из-за отсутствия председателя Филарета. А когда он пришел, то вступительная его речь состояла в том, что мы не можем пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, можем проиграть в выборе предстоятеля церкви. Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе", - рассказал митрополит Михаил.

Митрополит Михаил и часть делегатов в ходе спора с патриархом Филаретом покинули Теплую Софию и пошли в Большую Софию, так как стороны не смогли договориться.

"Были горячие дискуссии между мной и патриархом Филаретом. Не договорившись ни о чем, часть делегатов со мной покинула Теплую Софию и пошла в Большую Софию. Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру", - добавил он.

Митрополит рассказал, что во время собора несколько раз встречался с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.

"Я учел то, что ждет нас в будущем, а это разделение, несколько православных церквей, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения русских в том, что мы здесь не можем разобраться. И я решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви", - рассказал Михаил.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в ходе тайного голосования за кандидатуру Епифания отдали свои голоса 37 архиереев, а за Симеона - 29. Епископ Владимир, третий кандидат, голосов не получил. Говорят, что его выдвижение было формальностью. Также источник сообщил, что митрополит Михаил перед вторым туром во избежание конфликта взял самоотвод, а обсуждение устава церкви было напряженным.