Филарет обвинил ПЦУ в "рейдерском захвате" храмов

Патриарх Филарет обвинил Православную церковь Украины в захвате храмов. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Филарет обратился к властям с просьбой защитить храмы от рейдерских захватов.

"Обращаемся к государственным органам власти, чтобы они защитили права и свободы верующих Киевского патриархата и защитили нас от рейдерских захватов", - заявил патриарх.

По его словам, единственная Православная церковь планирует захватить храмы УПЦ КП.

"Так называемая ПЦУ начала рейдерские атаки. Захватывает наши храмы. Захватили Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь и Успенскую церковь в Киеве. Сейчас планируется захват Владимирского собора. Думаю, что этими объектами не ограничится, и будут пытаться захватывать храмы УПЦ КП", - добавил он.

Филарет подчеркнул, что УПЦ КП будет оставаться независимой церковью.

"Украинская православная церковь Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах власти. Мы продолжаем существовать как независимая церковь", - сказал он.

Патриарх также отметил, что имущество УПЦ КП не перейдет в собственность ПЦУ.

"Имущество, которое принадлежало Киевской патриархии, остается имуществом этой церкви", - подчеркнул Филарет.

Напомним, Священный синод на заседании в понедельник принял решение лишить почетного патриарха ПЦУ Филарета прав на киевские епархии и монастыри.

Как писало РБК-Украина ранее, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) отмечал, что действия почетного патриарха Филарета продиктованы его преклонным возрастом. По словам Зори, Филарет убежден, что действует во благо украинской церкви.

Отметим, группа священников во главе с Филаретом вышли из состава Православной церкви Украины. Однако Зоря отметил, что выход священников из ПЦУ не является расколом.