Филарет назвал возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии

В Киевском патриархате говорят, что стоит ожидать этого важного решения уже скоро

Решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет в конце лета или в сентябре 2018 года. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП - патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает "5 канал".

По словам Филарета, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор. На нем изберут предстоятеля Украинской поместной православной церкви.

"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обращались к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен избрать единого предстоятеля Украинской православной церкви", - сообщил Филарет.

Напомним, 2 августа предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что после предоставления автокефалии Единой украинской поместной православной церкви ей передадут всю собственность церквей, в том числе и Московского патриархата. Он подчеркнул, что УПЦ Московского патриархата не владеет собственностью. По его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры является собственностью государства.