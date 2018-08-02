Единой УПЦ передадут всю собственность Московского патриархата, - Филарет

Филарет утверждает, что лавры УПЦ Московского патриархата не принадлежат России

После предоставления автокефалии Единой украинской поместной православной церкви ей передадут всю собственность церквей, в том числе и Московского патриархата. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

В частности, Филарет подчеркнул, что УПЦ Московского патриархата не владеет собственностью. По его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью государства.

"Государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня", - отметил он.

Он также добавил, что построенные за свой счет храмы УПЦ Московского патриархата является собственностью приходов, а не России.

"Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - подчеркнул Филарет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины.