Філарет назвав можливі терміни надання Томосу про автокефалію

У Київському патріархаті кажуть, що варто очікувати на це важливе рішення уже незабаром

Рішення про створення в Україні єдиної помісної церкви Священний Синод ухвалить наприкінці літа або у вересні 2018 року. Про це заявив предстоятель УПЦ КП - патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет, передає "5 канал".

За словами Філарета, після цього всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної церкви та Московського патріархату, які зверталися до Вселенського патріарху із проханням про автокефалію, мають зібратися на Об’єднавчий собор. На ньому оберуть предстоятеля Української помісної православної церкви.

"Сподіваємося, що або наприкінці серпня, або на початку вересня на цьому засіданні Священного Синоду буде прийняте рішення про надання Томосу. Значить, ми повинні провести Об’єднавчий собор. Хто ми? Ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарху. Цей єпископат на архієрейському соборі повинен обрати єдиного предстоятеля Української православної церкви", - повідомив Філарет.

Нагадаємо, 2 серпня предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що після надання автокефалії Єдиній українській помісній православній церкві їй передадуть всю власність церков, в тому числі і Московського патріархату. Він наголосив, що УПЦ Московського патріархату не володіє власністю. За його словами, Києво-Печерська і Почаївська лаври є власністю держави.