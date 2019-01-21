Філарет назвав умови передачі Києво-Печерської лаври ПЦУ

Фото: Філарет (РБК-Україна)

УПЦ Московського патріархату має змінити назву, щоб зберегти лаври

Києво-Печерську та Почаївську лаври можуть відібрати в Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату, якщо вона офіційно не змінить свою назву. Про це заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.

Філарет зазначив, що парламент прийняв закон для переходу громад, а також зобов'язав УПЦ Московського патріархату змінити назву.

"Якщо вони повинні перереєструватися на Російську православну церкву, а вони не захочуть, тоді не будуть мати права юридичної особи. А без права юридичної особи - втратять багато чого...В тому числі і її (лавру, - ред.)", - додав Філарет.

Нагадаємо, раніше Філарет розповів про контакти української церкви з СБУ.

"Тепер ми можемо робити все, що вважаємо за потрібне, навіть якщо це СБУ не подобається", - зазначив він.

Раніше в УПЦ МП заявили, що не збираються покидати Києво-Печерську лавру. За словами архімандрита Полікарпа, священики залишати її не збираються, оскільки "вони українці і будуть жити на своїй землі".