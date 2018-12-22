Філарет назвав основні якості митрополита Епіфанія

Фото: мітрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)

Епіфаній міг би очолити Київський патріархат пілся Філарета, якщо б не було томосу

Патріарх Філарет назвав основні якості предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і Всієї України Епіфанія: принциповість, освіта, непідкупність, вміння організувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Філарета "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання про молодість митрополита, якому зараз 39 років, Філарет сказав, що це не має нікого значення.

"Я бачив постать, його здібності, які дозволяють йому бути предстоятелем. Бо я бачив це на прикладі академії. Київська академія - одна зі всіх духовних навчальних закладів, визнана державою. Інші духовні навчальні заклади і Московського патріархату, і наші не визнані. А академія, якою він керував, визнана. Це свідчить про те, що вміє, може. Якщо в цьому може, значить, може керувати і не тільки академією", - додав Філарет.

Він також нагадав про те, що Епіфаній впорався з керівництвом найбільшою в Київському патріархаті Переяславською та Білоцерківською єпархією, в якій біля 500 парафій.

"І тому я його мав на увазі, навіть якщо не було б цього Об’єднуючого собору, я на майбутнє Київським патріархатом теж радив би архієреям мати орієнтир на нього", - додав Філарет.

Нагадаємо, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем Православної церви України. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня. Він зазначив, що якби він цього не зробив, церква не досягла б об’єднання і не отримала б томосу про автокефалію.