Фиксировал информацию для врага. Военные уничтожили беспилотник оккупанта

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Специалисты ПВО одной из бригад оперативное командование "Север" метко обезвредили вражеский российский БПЛА, который фиксировал информацию для врага. Верьте в своих защитников! Они - сверхмощные! Север выстоит!",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области наши военные сбили четыре вражеских вертолета.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.