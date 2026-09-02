Фіксація цін та захист від девальвації: як забудовники переглядають умови для покупців

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Ціноутворення: будматеріали та курс формують лише третину собівартості, а коригування роздрібних цін відбувається орієнтовно раз на квартал.

будматеріали та курс формують лише третину собівартості, а коригування роздрібних цін відбувається орієнтовно раз на квартал. Умови на виплат: девелопери пропонують розтермінування від кількох місяців до 4-5 років із першим внеском у 30-50% та фіксацією ціни метра в договорі.

девелопери пропонують розтермінування від кількох місяців до 4-5 років із першим внеском у 30-50% та фіксацією ціни метра в договорі. Захист від девальвації: прив'язка вартості житла до долара дозволяє покупцям захистити гривневі заощадження від інфляційних ризиків.

прив'язка вартості житла до долара дозволяє покупцям захистити гривневі заощадження від інфляційних ризиків. Інвестиції: купівля житла на етапі котловану може принести до 40-50% прибутку, проте зберігаються ризики затримки робіт.

Як формується ціна новобудов

Наразі в Україні спостерігається стійке зростання цін на первинному ринку. Однією з основних причин такого тренду є подорожчання собівартості будівельних матеріалів.

Як пояснює комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова у коментарі РБК-Україна, вартість будівельних матеріалів та валютні коливання забезпечують близько третини загального зростання собівартості будівництва.

Проте, додає вона, на собівартість також впливає зростання вартості робочої сили, дефіцит кваліфікованих спеціалістів, енергоносії, логістика, витрати на впровадження автономності та безпеки об'єктів.

Підвищення вартості квадратного метра покупці відчувають не одразу. Як зазначає Рижова, оскільки компанії не можуть перекласти весь стрибок витрат одномоментно, зростання цін відбувається з певним часовим лагом.

Наприклад, у компанії "Креатор Буд" вказують, що зміна цін здійснюється орієнтовно раз на квартал і залежить не лише від собівартості, а й від стадії будівельної готовності об’єкту.

Умови розтермінування

Попри складнощі на ринку, більшість девелоперів залишають доступними програми розтермінування.

У "Креатор Буд" зауважують, що параметри виплат визначаються індивідуально для кожного ЖК з огляду на стадію будівництва, перший внесок і загальний строк угоди.

Зокрема, в "Інтергал-Буд", перший внесок становить від 30% до 50%, а термін розтермінування сягає від 3 місяців до 4-5 років із чіткою фіксацією вартості "квадрата" та графіка виплат у договорі.

Захисний актив та інвестиція

Завдяки прив'язці цін до доларового еквівалента девелопери мають змогу зберігати інвестиційну привабливість нерухомості, зауважив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна.

Завдяки цьому первинка залишається надійним інструментом захисту заощаджень від знецінення гривні.

Як поянсює експертка з нерухомості Олена Бондарук, зараз покупці розділилися на дві групи: ті, хто бере житло для себе та інвестори.

Перші обирають вже готові будинки для мінімізації ризиків, натомість бізнес-інвестори заходять на початку будівництва, розраховуючи на прибуток у 40–50%.

Водночас експертка нагадує: перед вкладенням коштів у недобудову важливо враховувати ризики можливих затримок робіт.